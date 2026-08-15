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تفسیر: طه 20:112
طه
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
مِنَ
الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ
مُؤْمِنٌ
فَلَا
یَخٰفُ
ظُلْمًا
وَّلَا
هَضْمًا
۟
اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مؤمن ہوگا تو اسے نہ کسی بےانصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَن یَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ الطَّاعَات ﴿وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَلَا یَخَافُ ظُلۡمࣰا﴾ بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاته ﴿وَلَا هَضۡمࣰا ١١٢﴾ بِنَقْصٍ مِنْ حَسَنَاته