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تفسیر: طه 20:106
طه
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَیَذَرُهَا
قَاعًا
صَفْصَفًا
۟ۙ
اور چھوڑ دے گا اس (زمین) کو صاف چٹیل میدان بنا کر
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
«Aiwache ardhi wakati huo imetandazika, imelingana na imekuwa kavu haina mimea.