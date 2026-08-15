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تفسیر: طه 20:105
طه
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَیَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ
الْجِبَالِ
فَقُلْ
یَنْسِفُهَا
رَبِّیْ
نَسْفًا
۟ۙ
اور (اے نبی ﷺ !) یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ﴾ كَيْفَ تَكُون يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿یَنسِفُهَا رَبِّی نَسۡفࣰا ١٠٥﴾ بِأَنْ يُفَتِّتهَا كَالرَّمْلِ السَّائِل ثُمَّ يُطِيرهَا بِالرِّيَاحِ