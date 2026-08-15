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تفسیر: طه 20:104
طه
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَحْنُ
اَعْلَمُ
بِمَا
یَقُوْلُوْنَ
اِذْ
یَقُوْلُ
اَمْثَلُهُمْ
طَرِیْقَةً
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
یَوْمًا
۟۠
ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے ہو مگر (زیادہ سے زیادہ) ایک دن
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[
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئێمه خۆمان زاناترین بهوهی كه ئهوان چی ئهڵێن [
إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٤)
] ئهوهی كه له ههموویان قسهی ڕێكترو بۆچوونی تهواوتر بێ ئهڵێ: نهخێر ده ڕۆژ نهبووه تهنها یهك ڕۆژێك له دونیادا ماونهتهوه، نهك ئهم قسهیه ڕاست بێ بهڵكو مهبهست ئهوهیه كه سزایان زۆر سهخته و تهمهنى درێژو خۆشیهكانى دونیایان له بیر كردووهو وا دهزانن تهنها رۆژێك له دونیادا ژیاون، (ئهمهیش بێنرخى دونیا دهردهخات و شایانى ئهوه نیه مرۆڤـى موسڵمان خۆى بۆى گوناهبار بكات).