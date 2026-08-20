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تفسیر: ص 38:56
ص
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ ۚ
یَصْلَوْنَهَا ۚ
فَبِئْسَ
الْمِهَادُ
۟
(یعنی) جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا
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قرأت
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم فصله فقال:
{ جَهَنَّمَ }
التي جمع فيها كل عذاب، واشتد حرها، وانتهى قرها
{ يَصْلَوْنَهَا }
أي: يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
{ فَبِئْسَ الْمِهَادُ }
المعد لهم مسكنا ومستقرا.