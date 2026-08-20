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تفسیر: ص 38:55
ص
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هٰذَا ؕ
وَاِنَّ
لِلطّٰغِیْنَ
لَشَرَّ
مَاٰبٍ
۟ۙ
(متقین کے لیے تو) یہ ہے ! اور یقینا سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔
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Al-Sa'di
Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой стуже, которые уготовлены для неверующих и многобожников.