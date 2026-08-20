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تفسیر: ص 38:55
ص
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هٰذَا ؕ
وَاِنَّ
لِلطّٰغِیْنَ
لَشَرَّ
مَاٰبٍ
۟ۙ
(متقین کے لیے تو) یہ ہے ! اور یقینا سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔
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Tafsir Muyassar
آپ 38:55 سے 38:56 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدَّ في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يُعذَّبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم.