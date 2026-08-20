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تفسیر: ص 38:52
ص
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ
اَتْرَابٌ
۟
اور ان کے پاس ہوں گی (ان کی بیویاں) نیچی نگاہوں والی ان کی ہم عمر۔
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কারা।