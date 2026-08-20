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تفسیر: ص 38:51
ص
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
یَدْعُوْنَ
فِیْهَا
بِفَاكِهَةٍ
كَثِیْرَةٍ
وَّشَرَابٍ
۟
اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے طلب کریں گے اس میں میوے بہت سے اور مشروبات بھی
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।