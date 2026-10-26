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Tafsir Fathul Majid ص کی تفسیر، آیت 5
ص
5
38:5
اجعل الالهة الاها واحدا ان هاذا لشيء عجاب ٥
أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًۭا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌۭ ٥
اَجَعَلَ
الْاٰلِهَةَ
اِلٰهًا
وَّاحِدًا ۖۚ
اِنَّ
هٰذَا
لَشَیْءٌ
عُجَابٌ
۟
کیا اِس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے"
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Tafsir Fathul Majid
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