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تفسیر: ص 38:48
ص
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَاذْكُرْ
اِسْمٰعِیْلَ
وَالْیَسَعَ
وَذَا
الْكِفْلِ ؕ
وَكُلٌّ
مِّنَ
الْاَخْیَارِ
۟ؕ
اور ذکرکیجیے اسماعیل ؑ الیسع ؑ اور ذوالکفل ؑ کا یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
] وه یادی ئیسماعیل و (یهسهع) بكهوه، كه وتراوه: (خضر) بووه، یاخود هاوڕێی (ئیلیاس) بووه [
وَذَا الْكِفْلِ
] وه یادی (ذا الكفل)یش بكه كه پیاوێكی چاك بووه له بهنی ئیسرائیل، وه وتراوه: پێغهمبهر بووه [
وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨)
] ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان بوونه.