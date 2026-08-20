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Tiếng Việt
تفسیر: ص 38:48
ص
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَاذْكُرْ
اِسْمٰعِیْلَ
وَالْیَسَعَ
وَذَا
الْكِفْلِ ؕ
وَكُلٌّ
مِّنَ
الْاَخْیَارِ
۟ؕ
اور ذکرکیجیے اسماعیل ؑ الیسع ؑ اور ذوالکفل ؑ کا یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Wakumbuke, ewe Mtume, waja wetu: Ismā'īl, Ilyasa' na Dhulkifl kwa utajo mzuri sana. Na kila mmoja miongoni mwao ni katika watu wema ambao Mwenyezi Mungu Aliwachagua miongoni mwa viumbe na Akawachagulia hali na sifa kamilifu kabisa.