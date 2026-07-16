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ص
32
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢
فَقَالَ
اِنِّیْۤ
اَحْبَبْتُ
حُبَّ
الْخَیْرِ
عَنْ
ذِكْرِ
رَبِّیْ ۚ
حَتّٰی
تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ
۟ۥ
تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کرلیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں ! یہاں تک کہ (سور ج) چھپ گیا اوٹ میں
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[
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
] ئهم ئهسپانه كه له پێشێوه ئهڕۆیشتن زۆر خۆشى دهویستن، وتی: سهرقاڵیان كردم له زیكری خوا، وتراوه: له نوێژی عهصر [
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)
] تا خۆرهكه ئاوابوو خۆر دیار نهما، یاخود تا ئهسپهكان دیار نهمان و دووركهوتنهوه ههر ئهم تهماشای دهكردن.