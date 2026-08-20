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تفسیر: ص 38:25
ص
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرْنَا
لَهٗ
ذٰلِكَ ؕ
وَاِنَّ
لَهٗ
عِنْدَنَا
لَزُلْفٰی
وَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟
تو ہم نے اسے معاف کردیا۔ اور یقینا ہمارے پاس اس کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے۔
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Al-Sa'di
Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях Рая, неподалеку от Трона Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допустил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам никакой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, обременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, что Всевышний Аллах смилостивился над Своим пророком, принял его покаяние и одарил его обителью в верховьях Рая. Из всего сказанного также становится ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого.