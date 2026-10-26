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Tafsir Fathul Majid ص کی تفسیر، آیت 17
ص
17
38:17
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب ١٧
ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧
اِصْبِرْ
عَلٰی
مَا
یَقُوْلُوْنَ
وَاذْكُرْ
عَبْدَنَا
دَاوٗدَ
ذَا
الْاَیْدِ ۚ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟
اے نبیؐ ، صبر کرو اُن باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں،
1
اور اِن کے سامنے ہمارے بندے داوٴدؑ کا قصّہ بیان کرو
2
جو بڑی قوّتوں کا مالک تھا۔
3
ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رُجوع کرنے والا تھا
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Tafsir Fathul Majid
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