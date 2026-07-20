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سبإ
24
34:24
۞ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ٢٤
۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٢٤
قُلْ
مَنْ
یَّرْزُقُكُمْ
مِّنَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
قُلِ
اللّٰهُ ۙ
وَاِنَّاۤ
اَوْ
اِیَّاكُمْ
لَعَلٰی
هُدًی
اَوْ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
آپ ﷺ (ان سے) پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے ؟ آپ ﷺ کہیے کہ اللہ ! اور یقینا ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں !
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Hisham Abdallah
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 24:34
On humility and healthy debate:
Reading this Ayah and comparing our current status to it always makes me sad:
Even with those who totally reject the faith, we are commanded to show humility in argument.
Even when we are absolutely sure of our position, we are expected to be humble.
Even when we are absolutely certain that the other's argument is utter nonsense, we are ordered to show respect.
I reflect on this verse and compare its guidance to...
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