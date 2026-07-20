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سبإ
21
34:21
وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يومن بالاخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ٢١
وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْـَٔاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّۢ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌۭ ٢١
وَمَا
كَانَ
لَهٗ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
سُلْطٰنٍ
اِلَّا
لِنَعْلَمَ
مَنْ
یُّؤْمِنُ
بِالْاٰخِرَةِ
مِمَّنْ
هُوَ
مِنْهَا
فِیْ
شَكٍّ ؕ
وَرَبُّكَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
حَفِیْظٌ
۟۠
اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے } ان لوگوں سے جو اس سے متعلق شک میں ہیں۔ اور آپ کا پروردگار ہرچیز پر نگران ہے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
J Yousef
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 6:42، 64:12، 57:11، 21:34
میں پوسٹ کیا گیا
The 99 Names of Allah
Al-Ḥafīẓ comes from the root Ḥ-f-ẓ which gives rise to meanings such as to guard and to preserve. When the brothers of the Prophet Yusuf `alayhi as-salam (peace be upon him) asked their father to send with them their youngest brother, Prophet Jacob (as) said: 'He said, ‘Should I entrust you with him except [under coercion] as I entrusted you with his brother before? But God is the best guardian, and He is the most merciful of the merciful.’' (Qur...
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