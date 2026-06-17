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محمد
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
سَیَهْدِیْهِمْ
وَیُصْلِحُ
بَالَهُمْ
۟ۚ
وہ ان کی راہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ سَيَهْدِيهِمْ }
إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،
{ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ }
أي: حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه، ولا تنغيص بوجه من الوجوه.