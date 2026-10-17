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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 5
مريم
5
19:5
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
وَاِنِّیْ
خِفْتُ
الْمَوَالِیَ
مِنْ
وَّرَآءِیْ
وَكَانَتِ
امْرَاَتِیْ
عَاقِرًا
فَهَبْ
لِیْ
مِنْ
لَّدُنْكَ
وَلِیًّا
۟ۙ
مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے
1
، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضلِ خاص سے ایک وارث عطا کر دے
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