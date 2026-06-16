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مريم
31
19:31
وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١
وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١
وَّجَعَلَنِیْ
مُبٰرَكًا
اَیْنَ
مَا
كُنْتُ ۪
وَاَوْصٰنِیْ
بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ
مَا
دُمْتُ
حَیًّا
۪۟ۖ
اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں
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حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وجعلني عظيم الخير والنفع حيثما وُجِدْتُ، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما بقيت حيًا.