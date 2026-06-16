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مريم
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
قَالَ
اِنِّیْ
عَبْدُ
اللّٰهِ ؕ۫
اٰتٰىنِیَ
الْكِتٰبَ
وَجَعَلَنِیْ
نَبِیًّا
۟ۙ
اس (بچے) نے کہا : میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے
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