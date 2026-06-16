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مريم
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
فَاَتَتْ
بِهٖ
قَوْمَهَا
تَحْمِلُهٗ ؕ
قَالُوْا
یٰمَرْیَمُ
لَقَدْ
جِئْتِ
شَیْـًٔا
فَرِیًّا
۟
پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لوگوں نے کہا : اے مریم ! یقیناً تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد،
فلما رأوها كذلك قالوا لها:
يا مريم لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى.