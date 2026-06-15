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مريم
24
19:24
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
فَنَادٰىهَا
مِنْ
تَحْتِهَاۤ
اَلَّا
تَحْزَنِیْ
قَدْ
جَعَلَ
رَبُّكِ
تَحْتَكِ
سَرِیًّا
۟
تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہوں (دیکھئے) آپ کے رب نے آپ کے (قدموں کے) نیچے ایک چشمہ رواں کردیا ہے
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جوابات
قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
فناداها جبريل أو عيسى:
أن لا تَحزني، قد جعل ربك تحتك جَدْول ماء.