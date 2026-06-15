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مريم
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
قَالَ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
رَسُوْلُ
رَبِّكِ ۖۗ
لِاَهَبَ
لَكِ
غُلٰمًا
زَكِیًّا
۟
اس نے کہا : میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِیَهَبَ لَكِ غُلَـٰمࣰا زَكِیࣰّا ١٩﴾ بِالنُّبُوَّةِ