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مريم
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
مَرْیَمَ ۘ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
مَكَانًا
شَرْقِیًّا
۟ۙ
اور (اب) ذکر کیجیے اس کتاب (قرآن) میں مریم کا جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی خاتوو مەریەم } [
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - لهم سوورهتهدا لهم قورئانه پیرۆزهدا باسی (مهریهمى كچى عیمران) بۆ خهڵكی بكه كه له نهوهى داود - صلى الله عليه وسلم - بووه [
إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦)
] كاتێك كه دووركهوتهوهو تاك بووهوه له كهسوكاری بۆ عیبادهت كردنی خوای گهوره چووه لای ڕۆژههڵاتی (بیت المقدس).