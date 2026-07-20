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لقمان
33
31:33
يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شييا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ٣٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًۭا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٣
یٰۤاَیُّهَا
النَّاسُ
اتَّقُوْا
رَبَّكُمْ
وَاخْشَوْا
یَوْمًا
لَّا
یَجْزِیْ
وَالِدٌ
عَنْ
وَّلَدِهٖ ؗ
وَلَا
مَوْلُوْدٌ
هُوَ
جَازٍ
عَنْ
وَّالِدِهٖ
شَیْـًٔا ؕ
اِنَّ
وَعْدَ
اللّٰهِ
حَقٌّ
فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَیٰوةُ
الدُّنْیَا ۥ
وَلَا
یَغُرَّنَّكُمْ
بِاللّٰهِ
الْغَرُوْرُ
۟
اے لوگو ! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گا یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے تو (دیکھو !) تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی اور (دیکھنا !) تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Afsah Iqbal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31
اللہ نے اس آیت میں تمام انسانوں کو مخاطب کرکے کہا: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمۡ: اے لوگو ! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔
تقویٰ یعنی خود کو ان کاموں سے بچانا برے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا جن میں involve ہونے میں ہماری تباہی ہے جن سے دور رہنے میں ہماری بھلائی۔۔
تقویٰ اپنے آس پاس موجود گمراہی کے گڑھوں میں خود کو گرنے سے بچانا۔ جیسا کہ پچھلی پوسٹ میں بات کی تھی۔
اور پھر اللہ نے اس آیت میں تین مزید باتیں اور کہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے ...
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3
2
Afsah Iqbal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31
اللہ نے اس آیت میں کہا: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمۡ: اے لوگو ! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔
تقوی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو مصحف کی ترتیب کے حساب سے پڑھتے ہیں تو ہمیں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ نظر آتی ہے اور سورۃ البقرہ میں دوسری ہی آیت میں کہا گیا: ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ھُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ: یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں ۔ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔
وہاں بھی متقین یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کی بات ہ...
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2
0
Maryam Nazar
فالو
13 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31
Most of us follow the warnings related to dunya carefully ....if there is rain forecast we take the precaution to carry an umbrella.If roads are slippery we drive very slowly.And also we warn our dear and near ones as well....
When people warn us about weather, traffic, or illness, we respond immediately. But when Allah, the Most Merciful, warns us for our own salvation and success , we delay, ignore, and become deluded by clinging on to dunya a...
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22
2
Sirotum Daud
فالو
18 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31، 27:67-28
{ But when they see it approaching, the faces of those who disbelieve will be distressed, and it will be said, "This is that for which you used to call." } (Qur'an, 67:27)
For today, I want to reflect on a sense of what led to this moment for the disbelievers, so that we can get a sense of what first went wrong.
We're going to go back a little. When it was asked as to what army could aid us against the Most Merciful, it was said that the disbel...
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5
29
Azeem Iqbal
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31
The Day is coming when the most powerful bond on earth, the love between a parent and a child, will not be able to transfer even a single moment of accountability. In a culture that places so much hope in connections, status, and the people around us, this ayah cuts through it all with quiet but urgent clarity. Whatever we carry into that Day, we carry alone, so let today be a day we invest in what truly matters. Do not let this life deceive you,...
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3
0
Khaleda Islam
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 33:31
31:33) People, be mindful of your Lord and fear a Day when a parent will not benefit his child, nor a child benefit his parent. Allah’s promise is true; so make sure this worldly life doesn’t deceive you, and make sure Satan, the main deceiver, doesn’t deceive you about Allah.
** Once upon a time, our parents/parent used to send us gifts and shipments. How thrilled were you when you opened them? It is now our turn to send the truly meaningful gi...
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6
3
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