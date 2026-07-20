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لقمان
25
31:25
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٥
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥
وَلَىِٕنْ
سَاَلْتَهُمْ
مَّنْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
لَیَقُوْلُنَّ
اللّٰهُ ؕ
قُلِ
الْحَمْدُ
لِلّٰهِ ؕ
بَلْ
اَكْثَرُهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
اور (اے نبی ﷺ !) اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ ﷺ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Afsah Iqbal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 25:31
سورۃ لقمان کی آیت 23 اور 24 میں اللہ ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے معاملے میں کفر کرتا ہے اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
اب یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ
وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ لَيَـقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ؕ: اور (اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! ) اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔
اور پھر اللہ نے فرمایا: قُلِ ...
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4
2
R. Ebied
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 1:6، 18:30، 1:35، 63:29، 2:1، 1:64، 36:45، 1:34، 25:31
I was reflecting on the use of the word 'hamd', (praise) in the Quran, and I was drawn to how many of the verses that cite 'hamd' describe Allah in relation to the heavens and the earth and Lord of the Worlds. He (SwT) is described as The Creator, Owner, Originator, Lord of the heavens and the earth.
It makes me think that these verses remind us to praise The One who created everything in our existence, in our experiences, to praise Him for t...
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19
2
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