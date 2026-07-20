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لقمان
22
31:22
۞ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور ٢٢
۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٢٢
وَمَنْ
یُّسْلِمْ
وَجْهَهٗۤ
اِلَی
اللّٰهِ
وَهُوَ
مُحْسِنٌ
فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰی ؕ
وَاِلَی
اللّٰهِ
عَاقِبَةُ
الْاُمُوْرِ
۟
اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Afsah Iqbal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 22:31
اللہ نے اس آیت میں ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے یعنی بغیر کسی جبر کسی مجبوری کے وہ خود کو اللہ کے احکامات کے حوالے کردیتا ہے اللہ کے آگے submit کرتا ہے۔وَمَنۡ يُّسۡلِمۡ وَجۡهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ: اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا
پھر اللہ نے کہا کہ وہ محسن ہے یعنی وہ یعنی وہ مسلسل اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔
اور اسی شخص کے بارے میں اللہ مزید فرماتے ہیں:
فَقَدِ...
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8
1
Farjana Tofa
فالو
29 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 22:31
Reflecting on the term 'Ihsan'. It means performing every act of worship with the mindset that Allah sees me, and therefore I want to offer my best. The sincerity and awareness should be visible not only in acts of worship but also in our conduct.
When we live with Ihsan, we do not wait for applause from people, we seek Allah's pleasure and act accordingly knowing that he sees, knows and appreciates every sincere effort.
10
1
S Rahman
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 22:31
What this ayah teaches me is to have complete trust (yaqeen) in Allah. If we do good, sincerely, follow Allah’s commands, and stay mindful in our actions, Allah will take care of us and make our affairs easier. And the promise of Allah is true!
It’s a beautiful reminder to do your best—make sincere du’a, put in your effort, and do what’s right to the best of your ability. Then, leave the rest to Allah. Trust that He will fulfil everything in the...
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8
4
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