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لقمان
21
31:21
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ٢١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمُ
اتَّبِعُوْا
مَاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
قَالُوْا
بَلْ
نَتَّبِعُ
مَا
وَجَدْنَا
عَلَیْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ
اَوَلَوْ
كَانَ
الشَّیْطٰنُ
یَدْعُوْهُمْ
اِلٰی
عَذَابِ
السَّعِیْرِ
۟
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس (ہدایت) کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں : بلکہ ہم تو اس (طریقے) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اَجداد کو پایا ہے خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Momina Mominaw
فالو
17 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 21:31
یہ بات ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں وہی سب کچھ معلوم تھا جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا۔ یعنی ہم نے خود سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، ہمیں کچھ چیزیں مختلف نظر آنے لگیں—یعنی دین کے بارے میں سب باتیں ویسی نہیں تھیں جیسی ہمیں بتائی گئی تھیں۔
اب جب ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ہم خود دین کو پڑھنے لگے ہیں، ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، سوچتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے تھے کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا تھا، لیکن اب...
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4
1
A Siddiqui
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 42:40، 108:12، 6:35، 125:16، 25:10، 21:31
Which invitations did you accept today?
Which invitations did you reject?
Which invitations did you give today?
and which invitations did you forget?
Every day, we are accepting and rejecting invitations without even being aware that we were invited to something.
Every day we are accepting and rejecting invitations without considering who, or where, these invitations are coming from.
Every day we have invitations that we should be giving to ...
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56
25
Sirotum Daud
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 32:18-35، 15:67-18، 5:67، 18:31-21
It's one of those great days where it feels like everything you sought after is beginning to look as though it's falling into place. You look back at every piece that made today what it was and start to think, "I did this, it was me. If I hadn't taken the steps I did, I wouldn't be where I am right now". It's a type of attitude that assumes everything you had was earned, and it begins to shape you. It's either your way or the wrong way; if you do...
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10
0
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