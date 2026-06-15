سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
وَقِیْلَ
یٰۤاَرْضُ
ابْلَعِیْ
مَآءَكِ
وَیٰسَمَآءُ
اَقْلِعِیْ
وَغِیْضَ
الْمَآءُ
وَقُضِیَ
الْاَمْرُ
وَاسْتَوَتْ
عَلَی
الْجُوْدِیِّ
وَقِیْلَ
بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا دوری (ہلاکت) ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ
] پاشان خوای گهوره كه كافران و بێباوهڕانی لهناوبرد فهرمانی كرد به زهویهكه ئهی زهوی ئاوی خۆت قوت بده [
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
] وه ئهی ئاسمان بهسه باران مهبارێنه و با ببڕێتهوه [
وَغِيضَ الْمَاءُ
] وه ئاوهكه ورده ورده كهمی كرد تا سهر زهوی وشك بوو [
وَقُضِيَ الْأَمْرُ
] وه فهرمانی خوای گهوره جێبهجێ بوو كه كافرانی ههموو لهناو بردو دواى بڕین {كەشتییەكەی نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لە كوردستان لەنگەری گرت} [
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
] وه كهشتیهكهش لهنگهری گرت لهسهر شاخی (جودی) له كوردستانی توركیا نزیك موسڵ [
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)
] وه وترا: كهسانی زاڵم و كافرو بێباوهڕ ههر دووربن له پاراستن و ڕهحمهتی خوای گهوره.