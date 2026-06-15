سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
وَاصْنَعِ
الْفُلْكَ
بِاَعْیُنِنَا
وَوَحْیِنَا
وَلَا
تُخَاطِبْنِیْ
فِی
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ۚ
اِنَّهُمْ
مُّغْرَقُوْنَ
۟
اور (اب) آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا اب) یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ فەرمان كرا بە نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- كەشتی دروست بكات} [
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
] وه له پێش چاوی ئێمه و به رهزامهندى و پاراستنى ئێمه كهشتیهكه دروست بكه [
وَوَحْيِنَا
] وه به وهحی و فهرمانى ئێمه دروستی بكه پێت ئهڵێین چۆنی دروست بكه بهو شێوازه [
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
] بهڵام گفتوگۆم لهگهڵدا مهكهو داواى ڕزگار كردنى ستهمكارانم لێ مهكه [
إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧)
] ئهوان ڕزگار نابن و ههموویان نوقمی ئاوهكه ئهبن.