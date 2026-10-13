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Tafsir Fathul Majid هود کی تفسیر، آیت 16
هود
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
لَیْسَ
لَهُمْ
فِی
الْاٰخِرَةِ
اِلَّا
النَّارُ ۖؗ
وَحَبِطَ
مَا
صَنَعُوْا
فِیْهَا
وَبٰطِلٌ
مَّا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔
1
( وہاں معلوم ہو جائے گا کہ) جو کچھ اِنہوں نے دُنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کِیا دھرا محض باطل ہے
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Tafsir Fathul Majid
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