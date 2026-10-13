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Tafsir Fathul Majid هود کی تفسیر، آیت 15
هود
15
11:15
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ١٥
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥
مَنْ
كَانَ
یُرِیْدُ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
وَزِیْنَتَهَا
نُوَفِّ
اِلَیْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ
فِیْهَا
وَهُمْ
فِیْهَا
لَا
یُبْخَسُوْنَ
۟
جو لوگ بس اِسی دُنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں
1
اُن کی کار گزاری کا سارا پھل ہم یہیں اُن کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی
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