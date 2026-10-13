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Tafsir Fathul Majid هود کی تفسیر، آیت 11
هود
11
11:11
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
اِلَّا
الَّذِیْنَ
صَبَرُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ
كَبِیْرٌ
۟
اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے
1
اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔
2
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