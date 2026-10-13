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Tafsir Fathul Majid هود کی تفسیر، آیت 1
هود
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرٰ ۫
كِتٰبٌ
اُحْكِمَتْ
اٰیٰتُهٗ
ثُمَّ
فُصِّلَتْ
مِنْ
لَّدُنْ
حَكِیْمٍ
خَبِیْرٍ
۟ۙ
ا ل ر۔ فرمان ہے
1
، جس کی آیتیں پُختہ اور مفصّل ارشا د ہوئی ہیں
2
، ایک دانا اور با خبر ہستی کی طرف سے
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Tafsir Fathul Majid
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