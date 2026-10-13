Rebar Kurdish Tafsir هود کی تفسیر، آیت 1

سووڕهتی (هود - صلی الله علیه وسلم - ) سوورهتێكى مهككى یهو (١٢٣) ئایهته ئیمامى ئهبو بهكر فهرمووى ئهى پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - پیر بوویت، فهرمووى: (سورهتى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت پیریان كردم) (صحیح الجامع). بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ الر ] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزدا هاتوون له سوورهتی (بهقهره)دا باسمان كرد [ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ] ئهم كتابه كه قورئانی پیرۆزه كتابێكه ئایهتهكانی موحكهمهو هیچ كهموكوڕیهكی تیا نیه بهپێچهوانهی تهورات و ئینجیل و كتێبهكانی ترهوه كه گۆڕانی بهسهردا هاتووهو دهستكارى كراوه [ ثُمَّ فُصِّلَتْ ] پاشان ههموو شتهكانى به درێژی تیادا باسكراوهو روونكراوهتهوه [ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١) ] لهلایهن خوایهك كه زۆر كاربهجێ و زانایهو زانیاریهكی وردی ههیه.