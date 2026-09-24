Al-Sa'di غافر کی تفسیر، آیت 66

Мне запрещено поклоняться идолам, истуканам и всем остальным ложным богам, которых вы обожествляете наряду с Аллахом. Я не сомневаюсь в справедливости этого предписания. Напротив, я абсолютно убежден в необходимости поклонения одному Аллаху, ибо мой Господь показал мне ясные знамения и повелел мне предаться Аллаху, то есть стать одним из мусульман и подчинить воле Всевышнего свою душу, свой язык и свое тело. Это - самое великое из всех повелений Аллаха. А запрет на поклонение ложным богам - это величайший из Его запретов.