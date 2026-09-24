Rebar Kurdish Tafsir غافر کی تفسیر، آیت 55

[ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆیش ئارام بگره لهسهر ئازاری كافران به دڵنیایی بهلێنی خوای گهوره حهق و راستهو سهرت ئهخات [ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ] وه داوای لێخۆشبوون بۆ تاوانهكانت بكه بۆ ئهوهی كه زیاتر پلهو پایهت بهرز بێتهوه، (ئهمه بۆ هاندان و وروژاندنی موسڵمانانه بۆ تهوبه كردن و داوای لێخۆشبوون كردن له خوای گهوره) [ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥) ] وه خوای گهوره به پاك ڕابگرهو حهمدو سهناو ستایشی پهروهردگارت بكه به ئێواران و بهیانیان، وتراوه: مهبهست پێی نوێژی عهصرو نوێژی بهیانی یه.