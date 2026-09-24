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Tafsir Fathul Majid غافر کی تفسیر، آیت 50
غافر
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوْۤا
اَوَلَمْ
تَكُ
تَاْتِیْكُمْ
رُسُلُكُمْ
بِالْبَیِّنٰتِ ؕ
قَالُوْا
بَلٰی ؕ
قَالُوْا
فَادْعُوْا ۚ
وَمَا
دُعٰٓؤُا
الْكٰفِرِیْنَ
اِلَّا
فِیْ
ضَلٰلٍ
۟۠
وہ جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول ؑ نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیوں (اور واضح تعلیمات) کے ساتھ ؟ وہ کہیں گے : ہاں (آئے تو تھے) ! وہ کہیں گے : تو اب تم خود ہی پکارو ! اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی۔
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