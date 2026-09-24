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Tafsir Fathul Majid غافر کی تفسیر، آیت 49
غافر
49
40:49
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٤٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًۭا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٤٩
وَقَالَ
الَّذِیْنَ
فِی
النَّارِ
لِخَزَنَةِ
جَهَنَّمَ
ادْعُوْا
رَبَّكُمْ
یُخَفِّفْ
عَنَّا
یَوْمًا
مِّنَ
الْعَذَابِ
۟
اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں (فرشتوں) سے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں تخفیف کر دے۔
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