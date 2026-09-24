Al-Sa'di غافر کی تفسیر، آیت 34

Муса - не первый из посланников, который явился к вам от Аллаха. До него к вам явился пророк Йусуф, сын Йакуба. Он призывал вас поклоняться одному Аллаху и не придавать Ему сотоварищей и привел многочисленные доказательства в подтверждение своей правдивости. Но это не помешало вам усомниться в истинности его слов, и даже при жизни Йусуфа вы пребывали в сомнении. Когда же он скончался, то вы окончательно увязли в омуте сомнения и многобожия. Вы даже говорили, что после Йусуфа Аллах уже не пошлет посланника. Но ваши предположения оказались ошибочными. Вы думали о Всевышнем Аллахе самым неподобающим образом, но теперь убедились в том, что Он никогда не бросает Своих рабов на произвол судьбы. Он наблюдает за ними, ниспосылает им Свои повеления и запреты и даже отправляет к ним Своих посланников. Только заблудшие грешники предполагают, что Аллах никогда не отправляет к людям пророков и посланников. Так Аллах вводит в заблуждение тех, кто нарушает дозволенное и сомневается. Эти качества несправедливые и заносчивые неверующие приписывали пророку Мусе, хотя в действительности они сами обладают ими. Они нарушают дозволенное, потому что отрекаются от истины и отдают предпочтение заблуждению. Они же являются лжецами, которые возводят на Аллаха навет и наговаривают на Его пророков и посланников. Грешники, которые обладают этими недостойными качествами, никогда не смогут избавиться от них. Аллах же никогда не наставит их на прямой путь и не поможет им обрести добро. Тот, кто отвергает истину, после того как она стала ясна ему, заслуживает наказания, и Всевышний Аллах наказывает его тем, что лишает Своего божественного руководства. Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110).