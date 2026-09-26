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Tafsir Fathul Majid فصلت کی تفسیر، آیت 28
فصلت
28
41:28
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذٰلِكَ
جَزَآءُ
اَعْدَآءِ
اللّٰهِ
النَّارُ ۚ
لَهُمْ
فِیْهَا
دَارُ
الْخُلْدِ ؕ
جَزَآءً
بِمَا
كَانُوْا
بِاٰیٰتِنَا
یَجْحَدُوْنَ
۟
یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا (یعنی) آگ ! ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے
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Tafsir Fathul Majid
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