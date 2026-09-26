Al-Sa'di فصلت کی تفسیر، آیت 26

«Не слушайте коранических аятов и наставлений. А если вдруг вы услышите чтение Корана или его проповеди, то тотчас бегите оттуда. Более того, говорите о нем вещи бессмысленные, которые не принесут пользы, а причинят один только вред. Изо всех сил мешайте людям рассказывать о Коране, читать его и излагать его содержание». Так говорят неверующие, отворачивающиеся от писания Аллаха. Они считают, что только так можно одолеть Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и верующих. Из этого свидетельства врагов ислама ясно, что они считают, что одолеть истину им удастся только в том случае, если они станут избегать ее и сумеют побудить к этому других. Из этих слов неверующих также ясно, что они слушали аяты Корана и уразумели, что не смогут одолеть религию Аллаха, ибо истине суждено всегда одерживать верх и ее невозможно одолеть. Это известно и приверженцам истины, и ее противникам. Сопротивление неверующих истине является результатом их упрямства и несправедливости. Для них потеряна надежда на возвращение на прямой путь, и потому они не заслуживают ничего, кроме мук и страданий. Поэтому далее Всевышний сказал: