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4
35:4
وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور ٤
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌۭ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤
وَاِنْ
یُّكَذِّبُوْكَ
فَقَدْ
كُذِّبَتْ
رُسُلٌ
مِّنْ
قَبْلِكَ ؕ
وَاِلَی
اللّٰهِ
تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ
۟
اور (اے نبی ﷺ !) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں ؑ کو جھٹلایا گیا ہے } اور (بالآخر) تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔
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Rushana Roberts
فالو
5 سال پہلے
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حوالہ
آیت 1:35-5
Salman Farisi (RA) reported Allah's Messenger (peace be upon him) as saying: Verily, there is one hundred (parts of) mercy for Allah, and it is one part of this mercy by virtue of which there is a mutual love between the people and ninety-nine reserved for the Day of Resurrection.
(Sahih Muslim, Book 50, Hadith 23)
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