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3
35:3
يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا الاه الا هو فانى توفكون ٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣
یٰۤاَیُّهَا
النَّاسُ
اذْكُرُوْا
نِعْمَتَ
اللّٰهِ
عَلَیْكُمْ ؕ
هَلْ
مِنْ
خَالِقٍ
غَیْرُ
اللّٰهِ
یَرْزُقُكُمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ؕ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ۖؗ
فَاَنّٰی
تُؤْفَكُوْنَ
۟
اے لوگو ! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے ؟ } نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Mehar Zadi
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 3:35
يَايُّهَا النَّاسُ اذكر و ا نِعَمَتَ اللهِ عَلَيْكُم
آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں کیوں؟ کیوں اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے؟ تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو۔ تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احس...
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5
2
Nadia
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 3:35
As we sit ready for the Maghrib Adhan to be called, let us look at the plate of food in front of us and think about where it actually came from. Every part of it came from different places, maybe the chicken travelled from the other side of the world and it has now ended up on your plate. Maybe that tomato was also grown on the other side of the world and it has now made it's way on your plate. This is all Allah's work. We didn't have to take car...
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9
2
Rushana Roberts
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 1:35-5
Salman Farisi (RA) reported Allah's Messenger (peace be upon him) as saying: Verily, there is one hundred (parts of) mercy for Allah, and it is one part of this mercy by virtue of which there is a mutual love between the people and ninety-nine reserved for the Day of Resurrection.
(Sahih Muslim, Book 50, Hadith 23)
2
0
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