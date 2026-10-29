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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 48
الطور
48
52:48
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٤٨
وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨
وَاصْبِرْ
لِحُكْمِ
رَبِّكَ
فَاِنَّكَ
بِاَعْیُنِنَا
وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
حِیْنَ
تَقُوْمُ
۟ۙ
اے نبیؐ، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو،
1
تم ہماری نگاہ میں ہو۔
2
تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو،
3
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Tafsir Fathul Majid
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