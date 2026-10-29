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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 42
الطور
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
اَمْ
یُرِیْدُوْنَ
كَیْدًا ؕ
فَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
هُمُ
الْمَكِیْدُوْنَ
۟ؕ
کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟
1
(اگر یہ بات ہے) تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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