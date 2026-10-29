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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 38
الطور
38
52:38
ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ٣٨
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌۭ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٣٨
اَمْ
لَهُمْ
سُلَّمٌ
یَّسْتَمِعُوْنَ
فِیْهِ ۚ
فَلْیَاْتِ
مُسْتَمِعُهُمْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟ؕ
کیا اِن کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ اِن میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل
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