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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 28
الطور
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
اِنَّا
كُنَّا
مِنْ
قَبْلُ
نَدْعُوْهُ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْبَرُّ
الرَّحِیْمُ
۟۠
ہم پچھلی زندگی میں اُسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے
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Tafsir Fathul Majid
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