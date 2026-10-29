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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 24
الطور
24
52:24
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤
وَیَطُوْفُ
عَلَیْهِمْ
غِلْمَانٌ
لَّهُمْ
كَاَنَّهُمْ
لُؤْلُؤٌ
مَّكْنُوْنٌ
۟
اور اُن کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کیلیے مخصوص ہوں گے،
1
ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی
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Tafsir Fathul Majid
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